« Affaire conclue » : carton plein pour l'émission animée par Sophie Davant !

Parce qu’une bonne nouvelle peut en cacher une autre, l’émission rempile à la rentrée ! Avec des audiences qui battent des records, et ce également dans l’Hexagone, Affaire conclue a été reconduite par la direction de France Télévisions. « On ne va pas changer une équipe qui gagne » a commenté Takis Candilis, directeur général délégué à l'antenne et aux programmes de France Télévisions, sur Pure Médias.

