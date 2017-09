Renouveau d'A votre avis : " Les débats politiques d'experts, c'est TER-MI-Né "

L'émission politique de la RTBF, "A votre avis", évolue à l'image de son public : "Avant, c’était sacro-saint de regarder le débat politique le dimanche midi et de s’engueuler ensuite autour d'un bon poulet-compote ! sourit Sacha Daout, présentateur de A votre avis. " Maintenant, la nouvelle génération sort et bouge le dimanche midi. On s'est donc adapté."

Depuis la rentrée, le débat politique a quitté la case du dimanche - qu'il occupait depuis plus de 50 ans - pour se réinventer le mercredi soir à 21h55 sur La Une afin de toucher un public plus connecté : "Il va falloir que ça s’installe en télévision, mais on voit déjà l'impact sur les réseaux sociaux. En 55 minutes, lors de la première émission, on a eu plus de 1100 messages sur Facebook."