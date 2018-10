Ne manquez pas le dernier débat avant les élections !

Ce mercredi, à quelques jours du vote communal, Sacha Daout animera le dernier débat qui vous permettra de voir clair avant le scrutin de ce dimanche.

Avec des représentants importants des partis politiques francophones en plateau, il débattra des thématiques qui touchent particulièrement les citoyens : la propreté, la mobilité, les commerces, la sécurité, le logement et la bonne gouvernance. Ce sont vos questions qui rythmeront le débat !

Le rendez-vous est à 20h20 sur La Une et sur Auvio, le mercredi 10 octobre.

Pour poser toutes vos questions et toujours plus de débats et d'infos sur les élections, rejoignez la page Facebook de l'émission.