L'interview surprenante de Gilles le Suisse à l'occasion des fêtes

Voici le moment le plus délicat de notre entretien ! Car impossible d’interviewer le jeune homme sans aborder son style vestimentaire…

Alors, le costume de tyrolien, le porte-t-il vraiment au quotidien ? " Oui ! Comme Batman, qui a toujours la même tenue, j’ai 10 pulls rouges, un seul short et une seule paire de chaussettes que je lave tous les jours à la main, évidemment ! "

Le Phénomène Gilles le Suisse !

Mais comme Batman, Gilles ôte parfois le costume pour passer incognito devant ses nombreux fans " Parfois on me reconnait et on me fait une petite blague en imitant l’accent suisse ! C’est cool. C’est toujours bon enfant et sympathique ! "

Loin de sa maman, Gilles le Suisse a trouvé un seconde famille en Belgique. Chaque samedi, à l'heure de 7 à la Une, des milliers de Belges l'accueillent dans leur foyer pour découvrir, curieux et amusés, son regard sur nos traditions !

C. Bouniton