François Mazure : deux magnifiques projets en perspective !

François, l'année 2018 s’annonce très particulière pour vous ?

Effectivement (sourire) ! Le plus important, c'est évidemment la naissance de mon deuxième enfant, une petite fille prévue pour fin mars.

D’un point de vue privé je suis comblé !

Après, d’un point de vue professionnel, c’est aussi l’année des nouveaux défis avec le projet " DOC SHOT ".

Doc shot, de quoi s’agit-il ?

C’est la nouvelle case documentaire du jeudi soir sur La Une. C’est un RDV hebdomadaire dans lequel on va présenter les grands documentaires d’investigation et les reportages de société. Ce sera, pour la plus part, des premières diffusions !

Et au-delà de ces documentaires inédits, quelle est la plus-value de ce nouveau RDV ?

Désormais, l’émission va être incarnée ! Grâce aux lancements, on pourra contextualiser les reportages !