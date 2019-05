Bilal Hassani envisage de quitter les réseaux sociaux (vidéo)

Cette année, le candidat à l’Eurovision qui déchaîne les passions c’est lui ! Bilal Hassani, 19 ans, a été choisi pour défendre les couleurs de la France lors du grand concours international.

S’il reçoit beaucoup d’amour de sa grande communauté (ils sont plus de 500.000 à le suivre sur Instagram), Bilal est aussi la proie des trolls sur les réseaux sociaux, lieu privilégié pour balancer des commentaires haineux.

« Ce n’est pas la chose la plus simple à vivre » a réagi le jeune homme qui a reçu l’équipe de 7 à la Une dans son quartier fétiche à Paris, dans le cadre d’une émission spéciale Eurovision.

Lui qui s’est toujours considéré comme à part et a appris très jeune à se protéger des critiques, reconnait avoir passé des heures à lire ces attaques qui impactent directement son quotidien. « On est choqué de lire ça, mais on continue. Quand la première chose que tu lis c’est quelque chose de méchant et négatif, ça a un impact sur toute ton activité quotidienne. » A tel point que le chanteur envisage de quitter les réseaux sociaux.

« Je contemple l’idée de peut-être quitter un jour les réseaux sociaux, définitivement. »

Ce qui l’en empêche actuellement c'est tout le soutien qu’il reçoit de ses fans des quatre coins du globe et à qui il a envie de rendre tout cet amour. « Être proche d’eux, c’est quelque chose que j’aime faire. Moi j’ai été fan. Mon inscription sur Twitter initialement c’est parce que je voulais parler avec Lady Gaga. » se souvient-il.