7 à la Une version 100% américaine !

Trois reportages inédits tournés sur place viendront agrémenter le magazine d’info afin de rendre compte de la vie au quotidien dans certaines communautés.

Le premier sera axé sur le mur entre le Mexique et les USA qui déchire des familles et coupe les Mexicains du rêve américain. Ensuite, nous tenterons de comprendre le "Muslim ban" et les terribles conséquences pour certaines communautés notamment les Iraniens.

Enfin, sur une note plus légère, nous ferons la connaissance des "sœurs cannabis", à la tête d’un petit commerce florissant au cœur de la Californie…

