7 à la Une rend un hommage touchant à Mireille Darc

Alain Delon, avec qui elle a partagé sa vie pendant 15 ans, est très affecté de la disparition de celle qu'on nommait affectueusement "la grande sauterelle".

" Elle était la femme de ma vie. Nous avons été si heureux ensemble, et heureux de tout… […] Elle était ma moitié. On ne se posait pas de questions, on se complétait " a confié l’acteur à Paris Match.

Le portrait de cette grande dame qui laisse déjà un vide immense est à retrouver le samedi 2 septembre sur La Une.