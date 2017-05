7 à la Une à l’Eurovision pour la 100ème émission

Ce samedi 13 mai, François Mazure et toute l’équipe de "7 à la Une" passeront un cap : ils présentent leur 100ème émission. Et en cette fin de 3ème saison, ils sont heureux de vous proposer pour l’occasion une édition spéciale " Eurovision ", qui sera présenté par François Mazure depuis Kiev.

A l’occasion des demi-finales du concours de la chanson, votre magazine d’actu autrement sera donc sur place, dans les coulisses mêmes de l’événement. Une envie particulière de la rédaction, comme l’explique François Mazure :

" Il y a deux ans, nous avions suivi Loïc Nottet dans les coulisses de l’Eurovision. Il n’était pas encore la star qu’il est aujourd’hui, bien sûr. Mais ça a été un moment important pour l’émission, et nous a un peu porté chance. A lui aussi d’ailleurs ! Depuis lors, l’émission se porte de mieux en mieux, et fêter notre centième émission là-bas, c’est une belle manière de marquer le coup.

A titre personnel, l’Eurovision a toujours été un moment important qu’on vivait en famille. Je suis curieux d’en découvrir les coulisses. Mais de façon plus générale, le fait de parler d’"Actu autrement" à Kiev, ça n’est pas anodin, vu le symbole qu’a représenté cette ville ces derniers temps. Nous passerons forcément par la place Maïdan, qui est devenue célèbre dans toute l’Europe suite à la révolution de 2014. "

Dans les différentes séquences de l’émission, les sujets seront directement liés au grand concours de la chanson. Vous retrouvez, dans l’"Instantané", une interview exclusive de Loïc Nottet, ex-candidat belge du concours et aujourd’hui étoile montante de la chanson en Europe.

Pour " Les Jours d’après ", Valentin Boigelot a retrouvé la trace d’anciens participants à différents concours de musique, dont l’Eurovision. Vous vous souvenez certainement de Jonatan Cerrada ("Je voulais te dire que j’attends"), Mélanie Cohl ("Dis oui"), Morgan, ou encore Axel Hirsoux ? Ils ont eu leur moment de gloire, et reviennent aujourd’hui sur leur parcours.

Enfin, c’est une bien belge histoire qui vous sera contée. Saviez-vous que l’auteur du tube indétrônable de "La danse des canard" est belge ? J.J. Lionel a signé un énorme succès avec cette chanson burlesque, et a vendu plus de 3 millions d’albums avec ce titre, pulvérisant tous les records français dans les années 80. Eh bien, "7 à la Une" a retrouvé J.J., et il chante encore ! Vous découvrirez son portrait. Attention, nostalgie !

L’émission spéciale de "7 à la Une" à Kiev, une édition à ne pas manquer. C’est ce samedi 13 mai à 18h30 sur la Une.