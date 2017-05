Sophie Davant, les larmes aux yeux après le message de sa fille

Avant d’être une icône en tant que présentatrice pour France 2, Sophie Davant est avant tout une maman. Un rôle qui lui tient particulièrement à cœur bien qu’elle n’ait pas toujours eu facile de le mener à bien au vu de sa situation.

" Mes enfants pourront vous dire que j’ai consacré beaucoup de temps à mon travail. Comme toutes les femmes, je culpabilisais parce que je me disais que je n’étais pas suffisamment avec mes enfants ou alors trop avec eux mais pas suffisamment avec mon travail. On est tiraillé quand on est une maman. On veut tout gérer sur tous les fronts mais on n’est jamais à la bonne place au bon moment. "

Avec un père trop absent et une mère débordée, Sophie Davant a connu un manque affectif quand elle était petite. Naturellement, la question qu’on lui a posée lors de notre émission, c’est, si elle a été d’autant plus attentive à cela avec ses propres enfants. " J’ai essayé de dire à mes enfants que je les aimais. J’ai essayé de leur dire que je les trouvais beaux, que je les trouvais intelligents et formidables. "

Attentive et attentionnée, Sophie Davant est aussi une mère admirative. " Je suis très fière d’eux car ils ont des parents avec de fortes personnalités, avec une certaine réussite, donc ce n’est pas évident pour eux de se construire et d’avoir leur propre personnalité. Mais tous les deux ont leur propre univers. "