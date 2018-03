Slimane s'exprime sur l'affaire Mennel de "The Voice France"

L'affaire a bien évidemment fait réagir les artistes de l'écurie "The Voice", dont Slimane invité sur le plateau de "69 minutes sans chichis" la semaine dernière.

"C’est quelque chose qui m’a touché" confie le coach de "The Voice Belgique". "Ce qui me trouble c’est que cette fille est venue chanter la paix, avec ce qui ressemblait à un voile, avec une chanson écrite par quelqu’un de Juif, chantée en anglais, puis chantée en arabe. Pour moi, cette fille représentait le vivre-ensemble, la tolérance et le partage et on a craché dessus. "

Le chanteur qualifie ses anciens messages de "conneries de jeunesse" et espère "sincèrement qu'à 22 ans, elle a eu assez d’épaules pour pouvoir passer au-dessus de tout ça."

"Elle venait pour chanter la paix et représenter quelque chose dont on avait tous besoin, moi c’est ce pour quoi je me bats" conclut-il en lui souhaitant plein de belles choses pour l'avenir.