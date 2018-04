Richard Anconina, dans la séduction

Richard n'aime pas beaucoup l'école et ses notes s'en ressentent... A 14 ans, il entame des études d'électro-technique. Mais l'adolescent n'est pas heureux. Il ne se voit vraiment pas placer des alarmes toute sa vie! Un jour, un ami lui propose un job d'été dans dans un village de vacances du sud de la France. Richard y découvre un monde nouveau et la fonction d'animateur lui plaît. Le jeune homme aime les gens et fait tout pour qu'ils soient heureux. Il devient bientôt responsable des animations culturelles et le job d'été se transforme en occupation à temps plein. Un jour, on lui demande de faire un sketch sur scène. Il n'a jamais fait ça et se montre un peu réticent, mais il accepte et c'est le déclic, la révélation. Richard a trouvé sa voie : il sera comédien! Reste à annoncer la nouvelle à ses parents qui en tombent de leur chaise. Sa maman, affolée, ne peut que répondre : "mais on ne connaît personne!"