Philippe Lambillon, profession : bourlingueur !

A côté des voyages, Philippe se prend d’amour pour la photo – il a 12 ans quand il commence à jouer avec l’appareil de son grand-père – et la musique. Il participe à divers radio-crochets et parvient à faire la première partie de la tournée d’Ann Christy qui avait représenté la Belgique en 1975 à l’Eurovision.

Mais la passion du voyage le tenaille. Dès 1973, il ramène de ses aventures dans les régions les plus reculées des reportages photo qu’il vend à la presse écrite. Il sera également correspondant pour divers journaux et magazines européens. Durant 5 ans, il sillonne alors la planète à la recherche des derniers peuples autochtones et filme leur quotidien avec l’aide de sa femme, Michèle, qui s’improvise preneuse de son pour l’occasion. Ses documentaires lui valent d’être repéré par Jean Thévenot, alors présentateur de l’émission de la rtbf Les Sentiers du monde. D'abord invité des Sentiers, Philippe deviendra présentateur de l’émission dès 1985, au décès de Jean Thévenot. En 1990, il propose un nouveau concept qui fera fureur : Les Carnets du Bourlingueur qu’il produit et scénarise. Il y incarne une sorte d’Indiana Jones toujours prêt à dégainer conseils et astuces pour se sortir des situations les plus improbables quand on voyage roots... Après 28 ans de bons et loyaux services, l’émission, qui a été traduite dans plusieurs langues et diffusée dans plus de 100 pays, reste l’un des programmes de voyage les plus suivis en Belgique !