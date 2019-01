Philippe Croizon, la fureur de vivre

En 1994, Philippe Croizon est victime d'un terrible accident. Alors qu'il tente de retirer l'antenne de télévision du toit de sa maison, il subit une violente électrocution. 20000 volts lui traversent le corps pendant 20 longues minutes et le carbonisent littéralement.

Philippe est emmené aux urgences. Il fera 2 arrêts cardiaques et subira 4 amputations. Quand il reprend connaissance, il n'a plus ni bras, ni jambes. A ce moment-là, il veut mourir. Mais pour ses proches – et ses deux jeunes enfants en particulier – il va se battre. Et vivre. Vivre plus qu'un autre.

La renaissance

Sur son lit d'hôpital, alors qu'il vient à peine de prendre conscience de son nouveau schéma corporel, il suit à la télévision les exploits d'une jeune nageuse – Marion Hans - qui effectue la traversée de La Manche à la nage. Pour la première fois, Philippe oublie sa condition de malade amputé des 4 membres et se dit : pourquoi pas moi ?

Entre le rêve et le défi à relever, une longue période de reconstruction débute, avec des hauts et des bas. Dans cette traversée du désert qui durera sept ans, sa femme le quitte. Philippe fait deux tentatives de suicide. Mais il se relèvera, plus fort et souriant que jamais. Grâce notamment à Suzanna, sa nouvelle compagne qui a cru en lui quand il se demandait qui pourrait encore l'aimer.