Patrick Ridremont, l'homme de tous les défis !

Patrick Ridremont, c'est l'histoire d'un petit garçon né au Congo parce que son papa travaillait pour Air Zaïre. Très jeune, il se prend de passion pour le foot, mais aussi pour le piano. Un instrument dont il ne pourra plus se passer...

Puis vient l'adolescence et la découverte du théâtre, sa vocation. Après avoir étudié le jeu d'acteur à l'IAD - où il rencontre notamment son meilleur ami, Olivier Leborgne, il se jette dans l'aventure de la Ligue d'Impro, dont il deviendra champion du monde en 1999!

Patrick Ridremont est un homme de coups de coeur qui a choisi de relever tous les défis sans se poser trop de questions. On le voit successivement au théâtre, à la présentation d'émissons de la rtbf, au cinéma,... Saviez-vous qu'il prête même sa voix à la pub ? Tendez l'oreille et vous constaterez que c'est une des voix les plus présentes en pubs radio !

Et comme si cela ne suffisait pas, un jour, il décide de se lancer dans l'écriture. Il devient auteur, notamment pour Virginie Hocq, pour laquelle il imaginera un one-woman show. En 2013, toujours porté par la passion et la volonté de réaliser ses rêves, il ajoute une nouvelle corde à son arc, celle de réalisateur, avec le film " Dead Man Talking ". Un film primé à plusieurs reprises dans les festivals.

Aujourd'hui, Patrick Ridremont a franchi le cap de la cinquantaine et rayonne plus que jamais. Il est d'ailleurs très attaché à son hygiène de vie et a changé son alimentation pour vivre mieux et encore plus fort ! Un personnage solaire et généreux, mais aussi un brin provocateur qui n'a d'ailleurs pas hésité à baptiser un de ses spectacles " Mon cul ". Tout un programme...