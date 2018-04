Pascal Legitimus, un homme sain de corps et d'esprit !

Né en 1959 à Paris d'un papa comédien et musicien de jazz et d'une maman costumière de théâtre, Pascal peut se targuer d'avoir dans les veines du sang arménien et antillais. Darling Légitimus, sa grand-mère paternelle et celèbre comédienne antillaise, a également dansé avec Joséphine Baker et fut modèle pour Picasso. Une personne expansive, qui chantait tout le temps. La mère de sa maman, d'origine arménienne, était, quant à elle, plus réservée, plus inquiète, et Pascal affirme être un mélange des deux...