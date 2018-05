Pascal Légitimus, un homme parfait ?

Il ne boit pas, ne fume pas, mange bio et local, mais en plus de cela, c’est un sportif. Ses loisirs : la natation, le rugby et l’athlétisme. Mais son véritable coup de cœur, c’est le tennis de table ! Un talent que vous ne soupçonniez peut-être pas, mais dont il est fier : " Depuis mon enfance, je vis avec une raquette à la main ! ". Au niveau nourriture, tout est sous contrôle : pas de gluten, ni de sucre, les bouteilles en plastique sont proscrites et chaque produit est passé au crible. Cet équilibre de vie lui a valu un surnom qu’il porte plutôt bien : " Bioman " !

Un régime strict, c’est déjà pas mal, mais Légitimus va encore plus loin. " Je fais tout pour être un homme bon ! ". Pour ce faire, il n’a qu’une préoccupation : respecter la nature et l’être humain, " le reste, je m’en tape ! " explique-t-il.

Parler sans agir, ce n’est pas légitime. En 2009, Pascal débarque à Copenhague et participe au sommet pour représenter la France (ah oui quand même !) dans une campagne contre le réchauffement climatique. Légitimus est un homme engagé ! La pauvreté l’indigne et il se bat contre le racisme. Deux causes directement liées à son vécu personnel : "enfant, je n’ai pas manqué d’argent, mais plutôt de nourriture. Mon père était tout seul, il était comédien et nous étions quatre. Un moment, c’est devenu compliqué. Cela m’a marqué !". Si Pascal Légitimus ne nie pas l’utilité de l’argent, il reste néanmoins critique face à la chose. Pour sensibiliser le public, il en a même fait le thème de sa dernière mise en scène : ‘'Non à l’argent’’.