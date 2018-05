Pascal Légitimus guérisseur !

Les comédiens Michèle Bernier et Philippe Lelièvre fréquentent Pascal depuis plus de 30 ans et ont eu le temps de tisser avec lui des liens forts. Nous leur avons donc demandé de mettre en évidence les principales facettes de la personnalité de l'artiste et tous deux ont pointé son côté un peu secret. Car si Légitimus a un don certain pour la comédie, dans la vie de tous les jours, il est plutôt sur la retenue. Il observe le monde et les gens avec un certain recul et ne livre pas facilement le fond de son âme... Ses amis ont même confié qu'au bout de toutes ces années, ils ignorent encore des choses de lui. Pascal est quelqu'un d'extrêmement pudique. Une réserve qui remonte sans doute à l'enfance où, très vite, il a dû se rendre à l'évidence qu'il n'était pas comme les autres. Un teint un peu plus bronzé, une maman arménienne et un papa guadeloupéen, saltimbanques de surcroît, qui ont dû imposer leur amour face aux préjugés, il n'en faut pas plus pour qu'à l'école, Pascal doive endurer les regards appuyés et les réflexions racistes. Il a beau avoir une grand-mère et un papa comédiens renommés, il sera refusé aux concours d'entrée de plusieurs écoles de théâtre à cause de sa couleur de peau ! Des vexations qui laissent des traces et pourraient expliquer sa réserve... Ecoutez les confidences des amis de Pascal légitimus.