Maurane vue par Joëlle Scoriels : une femme vivante, fragile et timbrée

Un prime time bimensuel en public et en direct, pendant 69 minutes. Joëlle Scoriels reçoit un invité de marque qui fait l'objet de toutes les attentions et passe entre les mains de différents chroniqueurs. Entre humour, impertinence et bienveillance, ce talk-show s'articule autour de plusieurs séquences qui permettent d'aller de plus en plus loin dans la découverte de l'invité du soir. Le défi de Joëlle et de ses complices étant de mettre à jour toutes les facettes de l'invité qu'il soit artiste, créateur, ou personnage politique, à travers un jeu de questions posées de manière originale, surprenante et décalée.