Les confidences des amis de Michel Boujenah !

Charles Berling avait vingt ans – Michel un peu plus – quand ils se sont rencontrés. D'origine pied-noir par sa mère, Charles a tout de suite été séduit par l'univers scénique de Michel, qui lui rappelait le Maghreb. Ariel Zeitoun, lui aussi, a eu le coup de foudre pour la façon dont Michel évoque ce milieu juif tunisien dont ils sont tous deux issus. Ariel a d'ailleurs offert à Michel son premier rôle dramatique dans Le nombril du monde, un film qui a pour univers cette Tunisie qui leur est chère.

Les deux amis de Michel ont brossé un portrait interpellant de l'homme qui se cache derrière l'humoriste, comédien et réalisateur. Un être complexe et intense qui ne peut s'empêcher de mener une multitude de projets à la fois. Il est d'ailleurs actuellement en pleine écriture de son prochain film. Un moment qui, pour les proches de l'artiste, n'est pas des plus agréable car quand Michel traverse ce genre de phase, la conversation tourne inévitablement autour de l'histoire qu'il est en train d'écrire. Il vous la raconte en long et en large, voire la modifie en cours de route en fonction des réactions de son interlocuteur qui se retrouve cobaye malgré lui!

Michel n'a pas de limite. Il est à fond dans tout ce qu'il fait, c'est un perfectionniste. Un exemple parmi d'autres : sa maison dans le sud de la France qu’il a quasi construite de ses mains. Il l'a pensée, dessinée, en connaît les moindres recoins et secrets, est incollable en tuyauterie, chauffage, plomberie,... Cette maison est, pour ainsi dire, l'oeuvre de sa vie et a pour origine une blessure d'enfance. A 11 ans, Michel Boujenah s'était en effet juré, en quittant la Tunisie, de racheter la demeure de sa famille. Il avait d'ailleurs enterré dans le jardin une bouteille contenant un message dans lequel il se promettait de revenir ici. Entretemps, la maison du bonheur a été démolie, victime de la fièvre immobilière, mais Michel s'est toujours fixé pour objectif d'acquérir sa maison au soleil. C’est aujourd’hui chose faite et le grand adepte de la sieste y passe une bonne partie de son temps et y accueille ses proches.

