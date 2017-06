Les chroniqueurs se dévoilent : Olivier Fraipont, l'inventif

• Comment est-il devenu le chroniqueur que l’on connaît aujourd’hui ?

Pour y arriver Olivier Fraipont a bossé !

Revenons au point de départ : ses études. Après avoir commencé le droit, il décide de changer de direction et s’inscrit à l’Université de Liège en Information et Communication. Il choisit bien évidemment la section, Cinéma et Arts audiovisuels.

Son diplôme en main, il quitte la Belgique et s’aventure en Espagne, pour s’installer pendant un an à Valence. C’est là qu’il fera ses tous premiers pas professionnels, en Web TV. De retour en Belgique, il travaille à RTC Liège, la télévision locale de sa ville natale. Quelque temps après, la RTBF lui ouvre ses portes. Il réalise des séquences pour deux émissions : " Beau Vélo de Ravel " et " Télétourisme ".

Aujourd’hui, Olivier Fraipont collabore avec plusieurs équipes de la RTBF, " 69 minutes sans chichis ", " Tellement Ciné ", " Vis Ta Mine ", mais aussi, " C’est Cult ", " Une brique dans le ventre " ou encore, " C’est du Belge ". Il réalise également une chronique en radio, pour La Première.

• A-t-il des regrets professionnels ?

" Oui plein ! " s’exclame-t-il ! Il faut dire qu’Olivier Fraipont est un éternel insatisfait. Quand on lui demande de nous en dire un peu plus, il nous parle de deux projets auxquels il a dû renoncer et qu’il regrette fortement. Le premier, c’est la fin de sa collaboration avec " La tribune ". Le second, avoir quitté l’équipe de " 7 à la Une ", après deux séquences seulement.

• Quelle est sa plus grande fierté ?

" L’Improbable Bio " bien entendu ! Elle est à ses yeux la chronique la mieux ficelée qu’il ait réalisée jusqu’à présent. Et nous, on le confirme !

• Comment a-t-il rejoint notre équipe ?

C’est grâce à notre ancien chroniqueur, Guillermo Guiz ! Alors que ce dernier décide d’arrêter sa participation au sein de " 69 minutes sans chichis " pour se tourner vers la France, il encourage Olivier Fraipont à rentrer en contact avec l’équipe pour nous présenter son travail. Et c’est une réussite ! Le courant passe tout de suite, il nous rend un projet qui fait mouche ! C’est gagné pour Olivier, il devient un des nouveaux chroniqueurs de la saison 2017.

• Comment voit-il son avenir ?

Plutôt fictionnel. De quelle manière ? En travaillant pour le petit et le grand écran. Pourquoi pas se lancer dans le cinéma, des courts-métrages ou encore des séries TV ? En tout cas, il l’envisage sérieusement.

Une autre de ses ambitions professionnelles serait de monter une émission proche de ce qui se fait en France, comme par exemple " Le Quotidien avec Yann Barthès " ou encore " Le Grand Journal ".