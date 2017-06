Les chroniqueurs se dévoilent : Dan Gagnon, le causeur

Après huit belles années partagées au sein de l’équipe de " 69 Minutes Sans Chichis ", c’est avec fierté et humour qu’il s’exclame être " un des derniers survivants de la toute première version ! " On pourrait se demander s’il n’a jamais eu envie d’arrêter sa chronique dans l’émission ? Et bien non ! Et il y a trois raisons à cela.

La première se résume en deux mots : Joëlle Scoriels. Il parle d’elle avec émotions et admiration. Joëlle est à ses yeux une personne remarquable, intelligente, généreuse et inspirante. Waouw ! Pouvoir la côtoyer au quotidien est une réelle motivation pour poursuivre l’aventure avec l’équipe.

La deuxième raison, c’est la liberté. Dan est un grand indépendant, une personne qui a besoin d’air et d’autonomie, deux nécessités qu’il retrouve dans sa collaboration avec " 69 Minutes Sans Chichis ". Il avoue que c’est un luxe de pouvoir travailler dans de telles conditions. Et c’est ce luxe qui fait sa plus grande fierté professionnelle. " Je ne suis certes pas milliardaire " plaisante-t-il " mais au moins je suis libre et heureux au travail, et ça c’est déjà bien ! "

La dernière raison ? Dan apprécie les rencontres. " J’aime bien le fait de pouvoir côtoyer des personnes qui ont réussi dans leur vie. Peu importe que je les apprécie ou pas, elles ont toutes quelque chose à m’apprendre et ça c’est agréable ! "