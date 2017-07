Les chroniqueurs se dévoilent : Corentin Candi, le pince-sans-rire

Explique-moi ton parcours scolaire

J’ai deux brevets. Mon brevet des 25 mètres et des 50 mètres. Mais j’ai triché pour le 25 mètres : j’ai gonflé mes joues sur les 10 derniers mètres. Et puis j’ai étudié l’architecture à Los Angeles et au Japon.

Raconte-moi tes débuts professionnels…

De l’avis de tous, j’y suis toujours.

As-tu d'autres activités professionnelles en dehors de ta chronique au sein de 69’ sans chichis ?

On me force à défendre la veuve et l’orphelin (alors que je m’en fous des problèmes des gens), et on me force à amuser des gens qui ne sont pas capables de s’amuser tous seuls sur La Première dans l’émission " C’est presque sérieux " (où on se sert de mon humour sophistiqué pour exploser l’audimat dès que j’ai le dos tourné.)

Qu'aimes-tu le plus dans ton boulot de chroniqueur au sein de 69’ et qu'aimes-tu le moins ?

Ce que j’adore, c’est que je sens bien que je contribue plus que n’importe qui dans l’Histoire de l’Humanité à faire en sorte que les gens soient heureux de vivre.

Ce que j’aime moins, c’est devoir m’asseoir trop près des invités, parce que certains ont très chaud à cause des spotlights.

Quelle est ta plus grande fierté professionnelle ?

Quoi ? ? ?

C’est d’être parvenu à mettre au point un vaccin contre toute forme de cancer.

As-tu un regret professionnel ?

Je n’ai pas été choisi pour illustrer la campagne de publicité " L’Homme ", d’YSL.

Je ne serai jamais " Petit chanteur à la croix de bois ".

Que rêves-tu d’accomplir plus tard professionnellement ?

J’aimerais parvenir à résoudre le conflit israélo-palestinien. (J’avais pensé à " couper la poire en deux ".)

Et puis en tant qu’avocat, après 15 ans, j’aimerais un jour gagner un procès.