Les amis de Richard Anconina nous en disent plus sur sa personnalité complexe !

Car Richard Anconina séduit. Les femmes, les hommes, les enfants, toute personne qui l'approche tombe invariablement sous son charme. L'acteur a beaucoup de succès auprès des dames, et il en joue! C'est, en tout cas, ce que prétendent ses amis Bruno Solo et Sarah Doraghi. Cette dernière, humoriste et chroniqueuse à Télématin, sur France 2, nous a d'ailleurs raconté leur première rencontre : elle est dans un café et quelqu'un lui tape sur l'épaule. Elle se retourne et voit Richard qui lui dit : "on se connaît, non?" A l'époque, Sarah n'est absolument pas en vue et croit à un plan drague. Mais pas du tout! Ou peut-être un peu... Quoi qu'il en soit, cette cette entrevue confirme que Richard Anconina est particulièrement physionomiste! Il enchaîne en effet : "mais si, on se connaît! Vous cherchiez un chien dans le quartier..." Et Sarah de se souvenir qu'effectivement, il y a des années, elle avait perdu son chien! Ils décident alors de déjeuner ensemble. Un déjeuner qui durera des heures, tant ils sont sur la même longueur d'ondes! Richard et Sarah sont aujourd'hui inséparables et, pour plaisanter, s'appellent "Dolly et Dolly", en clin d'oeil à la brebis clonée.