Les amis d'Alice on the Roof dressent son portrait !

Alice on the Roof ne laisse personne indifférent. D'abord parce qu'elle est souriante, fraîche, spontanée, avec ce petit côté décalé qui fait qu'on ne s'ennuie jamais avec elle. Une réplique inattendue et ça y est, on succombe !

Et puis bien sûr, elle a une voix absolument étonnante. Matthew Irons est le premier à le dire, quand il l'a découverte à l'occasion de la sortie de son premier single, il n'a eu qu'une envie : lui proposer de travailler avec elle sur son nouvel album ! Entre ces deux-là, l'alchimie s'est faite et le fruit de ce joli travail n'est autre que la chanson " T'as quitté la planète ", écrite en pleine époque " Me too ". Un titre aux accents féministes dans lequel la jeune femme affirme " mon corps est à moi ". N'en déplaise à certains qui voudraient lui imposer leurs diktats.

Matthew a évoqué pour nous les coulisses de leur collaboration, et une chose est sûre : avec Alice, pas besoin de multiplier les prises à l'enregistrement ! Sa voie est d'emblée claire et précise.