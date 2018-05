Le retour des Inconnus !

Les Inconnus - alias Pascal Légitimus, Didier Bourdon et Bernard Campan – c'est l'histoire de trois jeunes gars qui se rencontrent à la télé, dans l'émission Le petit théâtre de Bouvard, et décident de former un groupe. En fait, à l'origine, ils sont cinq, avec Smaïn et Seymour Brussel. Le groupe s'appellera donc Les Cinq. Un jour, pour les besoins d'un spectacle, les comparses font imprimer des affiches comportant le nom du groupe et une allusion à Philippe Bouvard qui les a découverts. Mais Bouvard n'apprécie pas qu'ils récupèrent sa notoriété, estimant que l'appellation Les Cinq lui appartient. Alors, en guise de pirouette, Les Cinq se font désormais appeler Les Inconnus!

Quelque temps plus tard, Les Inconnus ne sont plus que trois et le producteur Paul Lederman les prend sous son aile. Le groupe se produit d'abord dans des salles pas très pleines, puis à la radio, sur Europe 1, avant de cartonner sur Antenne 2 avec La télé des Inconnus. C'est la grande époque des Tournez ménage, Youpi Matin et autres parodies cultes comme Les chasseurs ou Les Envahisseurs. Ce sont aussi des tubes mémorables : C'est toi que je t'aime, Auteuil, Neuilly, Passy ou encore Isabelle a les yeux bleus, que tout le monde répète en boucle! Les Inconnus s'aventurent même au cinéma avec Les trois frères, un film qui fera des millions d'entrées !