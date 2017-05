L'enfance de Sophie Davant : " Tout le monde était là mais personne n'était vraiment là. "

Sophie Davant a grandi dans un petit village, à 15 minutes du bassin d’Arcachon. Une enfance maritime dont elle garde encore des souvenirs olfactifs : l’odeur des plantes qui poussent dans les dunes, des pins qui se réchauffent au soleil, l’iode et le sable chaud. Cet environnement merveilleux ne lui a cependant pas suffi pour vivre une enfance pleinement sereine. Lors de notre émission, elle est revenue sur les images de son passé. Celle d’un père particulièrement passionné par son boulot mais trop souvent absent au quotidien. Celle d’une mère présente mais dépassée par de multiples occupations. Et finalement, l’arrivée de son petit frère, quatre ans après elle et qui dès lors a focalisé toute l’attention.

Sophie, dès son plus jeune âge, a eu l’impression d’être livrée à elle-même. Étrange discours quand on sait qu’elle a vécu dans un endroit chaleureux, entourée tant de ses parents que de ses grands-parents. Et pourtant, elle nous raconte : " Tout le monde était là mais personne n’était vraiment là, à mes côtés, puisqu’ils considéraient que j’étais suffisamment autonome. " Dynamique, sportive, très occupée, Sophie s’est construite en tant que petite fille très indépendante. Un sentiment de solitude a marqué son plus jeune âge, sans que personne ne puisse pour autant l’imaginer. " J’y arrivais toute seule, donc on ne se posait même pas la question ! Et en fait… ça provoque des fêlures, des fragilités… un manque de regards. "