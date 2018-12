Jeff Panacloc ému aux larmes par le témoignage de son mentor Patrick Sébastien!

Il faut dire que le présentateur du Plus Grand Cabaret du monde, davantage connu pour son humour de potache, a livré un message sincère et profond à celui qu'il a découvert en 2010 dans un concours de jeunes talents.

Avec le flair qui le caractérise, Patrick Sébastien avait tout de suite repéré le potentiel du garçon. A l'époque, il saluait sa technique déjà irréprochable, mais lui conseillait de travailler ses textes. En échange, il lui promettait de l'inviter dans son émission. Le rêve de Jeff!

Panacloc travaille donc... et Patrick Sébastien tient sa promesse : deux ans plus tard, Jeff et Jean-Marc font leur grande entrée au Cabaret ! Ils en deviendront les pensionnaires pendant trois saisons!

Le secret du succès? L'insolence de Jean-Marc, que Patrick Sébastien pousse Jeff à renforcer. Tous les invités du Plus Grand Cabaret du monde se font désormais vanner par le jeune homme et sa marionnette hirsute ! Et le pire, c'est qu'ils en redemandent! Ne pas se faire harponner par le singe jaune en devient presque déshonorant...

Et si Jeff se cache derrière Jean-Marc pour balancer des horreurs, cette arrogance-là, c'est le langage des gamins, confie Sébastien. Jeff arrive à dire des méchancetés qui passent parce que c'est pas un méchant. S'il était vraiment méchant, ça passerait pas.

Le patron du Plus Grand Cabaret du monde souligne aussi le côté sain de Jeff Panacloc qui a réussi à négocier l'équilibre instable entre le ventriloque et sa marionnette, à ne pas se faire bouffer par son double : J’ai connu des rapports très douloureux entre les ventriloques et leur marionnette. J’ai connu des ventriloques qui détestaient leur marionnette parce qu'elle leur volait la vedette !