Agustín Galiana : " Je raconte les bons et les mauvais côtés de l'amour "

De grand matin déjà, Agustin affichait une mine rayonnante et un sourire irrésistible !

Le bel Espagnol, non content de rester dans les esprits comme le grand vainqueur de " Danse avec les Stars " saison 8 et comme Adrian, le fils de Victoria Abril dans la série " Clem ", sort aujourd'hui un premier album éponyme en français !

Un disque qui parle d'amour... et encore d'amour ! Avec une voix de crooner pour achever d'envoûter les plus réfractaires !

Et quand Cyril lui demande si ce n'est pas un peu dépassé, en 2018, de consacrer tout un album à l'amour, Agustin lui répond que dans le monde actuel, on a besoin de douceur et qu'il préfère explorer le côte tendre et sensible de sa personnalité.

Ce grand sentimental a aussi avoué qu'après quelques années de galère en Espagne, il se sent enfin reconnu et légitime depuis qu'il vit en France. Les rôles qu'on lui propose aujourd'hui dépassent celui de l'Espagnol de service et ça, ça lui fait vraiment plaisir !