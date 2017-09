69 minutes sans chichis avec Clémentine Célarié

La réalité, ce n’est pas son truc ! Ce qui fascine Clémentine Célarié, c’est l’univers artistique, là où sa créativité peut se déployer sans limite. Généreuse, extravagante voire fantasque, elle affirme sans pudeur se sentir en marge de la société. C’est une femme au tempérament affirmé même si ça lui a parfois joué des tours. Tant pis, elle assume tout !

Si tout le monde la connait pour ses rôles au cinéma (" 37°2 le matin "), à la télé ( La série " Lebowitz contre Lebowitz ") ou au théâtre (" Madame sans gêne ") , on sait moins que Clémentine à plusieurs cordes à son arc : elle chante, danse et écrit ! Artiste complète, elle est passionnée par la musique. Après un premier spectacle musical sur le Flamenco en 1988, elle sort deux albums (" Pas l’âme d’une dame " et " Family Groove " avec ses trois fils). Par ailleurs, en 1990, Clémentine se lance dans l’écriture d’un roman intitulé " Marcella ". Elle publiera bientôt son 5è roman (" A la folie ").

Mais elle est aussi une femme engagée qui tient à jouer un rôle dans la société en faisant parler ceux qui ne le peuvent pas ! Elle s’est donc lancée dans la réalisation de deux documentaires (un troisième est en cours) sur la maladie de Charcot.

Vous pensez qu’elle se prend la grosse tête pour autant ? Oh que non, c’est tout le contraire ! Vous l’aurez compris, Clémentine Célarié, c’est aussi une femme qui s’affirme telle qu’elle est, sans T-A-B-O-U-S. (Ça promet !) Elle est passionnée et particulièrement généreuse. Il ne faut pas creuser beaucoup pour que la famille fasse surface. Parents et enfants ont une place de choix dans son cœur. Et l’amour alors ? Ah ça, c’est tout une histoire pour Clémentine, au point d’être une source d’inspiration dans beaucoup de ses œuvres. (La suite ? Sur notre plateau !)

Tout ça fait assurément d’elle une invitée fascinante. La soirée de ce jeudi 5 octobre s’annonce donc aussi touchante que virevoltante !

Qui est la femme derrière la célébrité ? Pourquoi tant d’exubérance ? Et d’où lui vient donc cette ardeur pour l’amour et cette tendresse, qui parfois se retrouve camouflées par sa grande force de caractère ?

Vous découvrirez Clémentine Célarié comme vous ne l’avez encore jamais vue. Surprise, humour et émotion seront au rendez-vous ! (Et oui, notre fétiche cocktail.)