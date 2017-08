2 nouveaux visages dans l'équipe du 20h02 !

Chaque soir en direct, dans une ambiance décontractée, Bénédicte Deprez et Adrien Devyver offrent le meilleur de ce qui a été vu (et est à voir) sur le net dans les dernières 24h. Que vous soyez connectés en permanence sur votre smartphone ou pas, il est parfois difficile de prendre de la distance vis-à-vis de la jungle formée par toutes les infos partagées au cours de la journée. Adrien et Bénédicte se chargent de le faire pour vous ! Séquencée en différentes rubriques, l’émission abordera tous les sujets et reviendra sur ce qui touche, ce qui titille et ce qui interpelle les citoyens au cours de la journée ! Les polémiques, les buzz, les fake news, les coups de coeur, les vidéos les plus partagées, les tendances sur Facebook,... seront passés au crible par notre duo pétillant. Sur un ton léger et non dénué d’humour, ils s’inquièteront de savoir ce qui a touché le cœur des Belges, ce qui les a fait rire, ce qui les a choqués et ce qui les a exaspérés. RDV du lundi au vendredi en direct sur La Deux à 20h02 pour l’actu du net !