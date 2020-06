“Youngblood” et “Poltergeist”: deux films américains très années 80

À 20h05, la chaîne vous diffuse “Youngblood” une comédie dramatique dans l’univers du hockey. Film culte d’une génération, il raconte le combat d’un jeune homme d’origine modeste pour réaliser ses rêves. Il réussit à intégrer la prestigieuse équipe des "Mustangs juniors", persuadé que son adresse sur une patinoire lui vaudra l’admiration des foules. Mais Dean découvre rapidement que la vitesse et l’agilité de son jeu ne font pas le poids face à l’énergie et la hargne de l’équipe des Bombers de Thunder Bay. Grâce aux conseils de Derek Sutton le capitaine des Mustangs, Dean va apprendre que la vitesse ne suffit pas et qu’être le meilleur a un prix. “Youngblood” est aussi une romance puisque le jeune homme tombe amoureux de la fille de son entraîneur.