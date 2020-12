Après Monstres & Cie et Hôtel Transylvanie, Yéti & Compagnie bouleverse une nouvelle fois un mythe en se centrant sur un pitch où une civilisation de monstres vivant en microcosme réduit craint fortement les humains.

Après les monstres traditionnels dans Monstres & Cie et les monstres issus de légendes dans Hôtel Transylvanie, c’est au tour des Yétis d’être confrontés aux humains ! Dans le cadre de votre programmation de Noël sur La Une, découvrez Yéti & compagnie, un film d’animation familial complètement givré dans lequel Channing Tatum, James Corden et Zendaya prêtent leur voix à ces boules de poils attachantes dans la version originale. La version française n’a pas à rougir non plus puisque c’est Julien Doré, Marc Arnaud et Amel Bent qui assurent le doublage. Les chanteurs en ont profité pour également réinterpréter les magnifiques et entraînantes chansons du film à leur façon !