"Voyez comme on danse" : Michel Blanc signe la suite de "Embrassez qui vous voudrez"

Voyez comme on danse - bande annonce - Bande-annonce - 15/10/2020 Alors que Julien se sent suivi en permanence, ce qui exaspère fortement sa femme Lucie, leur fils Alex apprend qu'Eva, lycéenne de dix-sept ans, est enceinte de lui. Véro, la mère d'Eva, est quant à elle dans une mauvaise passe et se demande comment elle va pouvoir nourrir le futur enfant de sa fille. Elizabeth ne sait pas où est passé son mari, Bertrand. Elle voit par ailleurs sa maison perquisitionnée. Serena, la maîtresse de Julien, sent que ce dernier lui ment. Quant à Loïc, le fils ainé de Véro, il paraît être le seul élément stable. Adaptation du roman Vacances anglaises de Joseph Connolly.