Voici les nouveautés pour passer un bel été sur La Deux

La Deux vous propose un été sous le signe de l’humour et du divertissement.

Chaque jeudi, on vous réserve une rediffusion du meilleur des spectacles de nos humoristes belges et internationaux. Retrouvez Fabrice Eboué, Jérôme Commandeur, Jérome de Warzée, Laurent Baffie, Gaspard Proust et bien d’autres encore !

Retrouvez également deux best of du Voo Rire et la rediffusion du Gala des Solidarités en présence de la crème de nos artistes belges. De quoi passer des moments de rire et de détente entre amis ou en famille…

Chaque jeudi soir de l’été depuis le 28 mai jusqu’au 27 août.