« Vivre loin du monde », une série de 6 documentaires pour apprendre à vivre en pleine nature

Qui n’a jamais rêvé de devenir un Robinson des temps modernes ? Comment arriver à tout abandonner ? Certains ont même quitté une partie de leur famille pour recommencer leur vie à zéro, en pleine nature sauvage. L’aventurier Ben Fogle part à la rencontre de ces personnalités incroyables qui ont osé franchir le pas. Ils ont fait le pari de s’isoler de notre société frénétique. Comment se débrouillent-il ?

Avec un sac à dos rempli de questions, Ben débarque en pleine jungle du Panama

L’aventurier journaliste Ben Fogle accompagné de la famille de Rick au Panama © Renegade Pictures Tombés amoureux du Panama, Rick et Andy a acheté une maison où se trouve un millier de caféiersont racheté une plantation de café. Après une vie confortable aux États-Unis, ils ont décidé de n’acheminer que le nécessaire dans un unique container, soit le minimum vital. Mais pourquoi se sont-ils lancés dans cette aventure sans rien connaître de leurs nouvelles activités ? Quels défis les attendent ? Rick et Andy ont plus d’un tour dans leur sac et nous montrent comment ils arrivent à vivre.

En route pour la Nouvelle-Zélande où Ben dormira dans une Yourte

Ben, Lucie, Tim et leurs deux enfants devant leur habitation : une yourte © Renegade Pictures Ils n’en pouvaient plus de la vie londonienne. Ils gagnaient beaucoup d’argent en travaillant sans compter, à tel point qu’ils ne trouvaient pas le temps de profiter de tout ce qu’ils s’offraient. Et subitement, ils ont dit : "stop". En dépit des critiques de leurs amis, ils ont tout quitté pour se retrouver en Nouvelle-Zélande, dans une Yourte. Une yourte est à l’origine une habitation traditionnelle de forme circulaire utilisée principalement par les Mongols. Dans cet épisode, vous allez découvrir qu’elle est l’ambiance sur place, quelles sont les coutumes et comment créer de nouveaux liens d’amitié avec des gens qui vivent la même aventure.

Hákon vit seul sur une île en Islande, la terre du feu et de la glace

Ben et son Hôte islandais Hákon © Renegade Pictures Après avoir eu l’impression d’atteindre le bout du monde, Ben Fogle rencontre Hákon. C’est avec lui qu’il va partager une partie de son quotidien. Ayant hérité de sa maman d’une île au milieu de la nature, il a décidé d’y investir les lieux et vit dans une maison rénovée par ses soins. Vous verrez dans ce documentaire comment il arrive à s’en sortir seul, isolé du monde, et dans une nature pas toujours très amicale. Avec le nombre d’icebergs et l’eau gelée, il ne peut même plus atteindre la terre ferme quand l’hiver arrive. Et le danger guette, car à tout instant, son île pourrait être détruite si le volcan voisin entrait en éruption. Bref, Hákon n’a pas froid aux yeux.

En Sibérie, là où le réchauffement climatique pourrait déclencher une catastrophe sans précédent

Ben et le scientifique russe Nikita Zimov © Renegade Pictures Après le père, c’est le fils Nikita qui a décidé de vivre loin de tout. Il s’installe avec sa femme et ses 3 filles dans une station scientifique en Sibérie. Il a pour mission de trouver une solution au désastre écologique qui se prépare : le permafrost est le nom du sol perpétuellement gelé des régions arctiques. En raison du réchauffement climatique, il fond lentement mais sûrement. Il risque alors de libérer dans l’atmosphère, une quantité de CO2 catastrophique pour la planète entière. Vous découvrirez quelles idées a Nikita pour essayer de trouver un remède à ce sérieux problème.

Cette série de documentaire s’arrête aussi pas loin de chez nous, à 1380 km : en Croatie

Ben et le croate, ancien entraîneur olympique Nikola © Renegade Pictures C’est l’histoire insolite de Nikola Boric, ancien entraîneur olympique qui a mis fin à sa carrière sportive en 2014. Il abandonne toute sa fortune pour se plonger au fin fond de la nature et vivre comme un ermite. Il vit dans une cabane, sans eau, sans électricité et sans chauffage. Ben Fogle essaie de savoir ce qui l’a poussé à quitter la société dite civilisée, et vivre en plein milieu des bois de cette manière-là.

Le rêve américain, c’est bien, et c’est encore mieux vu depuis l’Oregon, au plus profond de la forêt

Dan Price, en ermite dans l'Oregon reçoit Ben comme visiteur © Renegade Pictures Au beau milieu du pays des consommateurs les plus voraces sur la planète, il est encore possible de dire "non". C’est dans le petit état de l’Oregon, au nord du Nevada et de la Californie, aux Etats-Unis, que Ben a rendez-vous avec un certain Dan. Et pour la visite de ce nouveau lieu pas comme les autres, notre hôte nous donne rendez-vous dans un endroit éloigné de son lieu de vie. Il souhaite que personne ne sache où il a déposé ses valises. Cet homme de 62 ans vit en autarcie et s’en sort plutôt bien dans ce milieu naturel.

Le visionnage de cette série vous donnera-t-il aussi des ailes et l’envie de vous évader, d’abandonner votre salaire qui tombe chaque fin de mois, de laisser derrière vous votre belle voiture, votre belle maison, vos amis ? Malgré les obstacles, ils ont tous réussi le défi de renouer avec dame nature et sont des exemples à suivre pour tout un chacun ou pas.

