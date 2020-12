Vivez la magie de Noël de La Une!

Ce vendredi 25 décembre à 20h15 sur La Une, Joëlle Scoriels et Salvatore Adamo célèbrent les artistes belges en souhaitant que 2021 soit pour eux une année de renaissance.

Parce que la Belgique regorge de talents exceptionnels et que nos artistes ne sont pas du genre à baisser les bras, Joëlle Scoriels et Salvatore Adamo reçoivent ensemble, pour fêter Noël, un impressionnant plateau d’invités au Forum de Liège. Chanteurs, comédiens, musiciens, ils seront plus d’une vingtaine à vous offrir des performances souvent inédites. Des artistes de toutes les disciplines, que la RTBF continue à soutenir avec force dans ses émissions et sur toutes ses plateformes. Parmi eux, Loïc Nottet, Typh Barrow, Bernard Yerlès, les Frères Taloche, Henri PFR, Pablo Andres, Charles, Saule, BJ Scott, Pierre Kroll, Océana, Alice on the Roof, Lubiana ainsi que la violoncelliste Marie Hallynck. Des troupes théâtrales, mais aussi les jeunes danseurs de 2MAD, participeront également à cette célébration de la culture "made in Belgium".

Dans le même temps, les journalistes et présentateurs de La Une, François de Brigode, Fanny Jandrain, Laurent Mathieu, Rodrigo Beenkens, Maureen Louys, et Tanguy Dumortier sillonneront le pays à la rencontre d’artistes et artisans belges dont la réputation a largement dépassé nos frontières.

Enfin les "The Voice Kids" viendront interpréter vos chansons de Noël préférées.