Ventes aux enchères, un succès fou!

Mais derrière ces bonnes affaires se cache la réalité de la France qui souffre. Celle des gilets jaunes et des fins de mois difficiles. Les maisons ou les voitures vendues aux enchères sont saisies à des familles qui ne peuvent plus payer leur crédit, ou suite aux liquidations qui déciment les petites entreprises. Vendre ses bijoux de famille ou son mobilier est souvent la dernière issue pour ceux qui peinent à joindre les deux bouts. Sous l'effet de la crise, le marché des ventes aux enchères n'a jamais connu un tel succès . En l'espace de 10 ans, le montant total adjugé a augmenté de 50% pour dépasser la somme record de 3 milliards d'euros en 2017 !

Dans ce documentaire, nous suivrons des passionnés, un commissaire-priseur mais aussi un huissier de justice et une dame qui n'arrive plus à payer son prêt. Sa maison a donc été saisie et va être vendue aux enchères.

Dans un mode beaucoup plus léger et dans la bonne humeur, retrouvez l'émission "Affaire conclue", présentée tous les jours par Sophie Davant. Elle permet, à qui le veut, de proposer un objet qu'il souhaite vendre. Une fois retenu, l'objet est expertisé par un spécialiste et proposé aux enchères à des acheteurs, qui sont au nombre de 5 et varient selon les émissions.

