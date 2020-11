Une soirée dans les tranchées de la Première Guerre mondiale sur La Une

La soirée commence à 20h20 avec Un long dimanche de fiançailles , un film franco-américain de 2004 réalisé par Jean-Pierre Jeunet. Il s'agit de l'adaptation cinématographique du roman éponyme de Sébastien Japrisot. L'histoire se passe dans les tranchées de la Somme , cinq soldats sont accusés de s'être auto-mutilés pour échapper à leur devoir. Condamnés à mort par une cour martiale, ils sont conduits jusqu'au No man's land d'une tranchée nommée " Bingo crépuscule " et y abandonnés à leur sort. Parmi eux figure Manech, le fiancé de l'héroïne du film, une jeune boiteuse romantique prénommée Mathilde (jouée par Audrey Tatou) qui ne croit pas au décès de son amoureux. S'il était mort, elle le saurait . Forte de cette intuition, Mathilde mène son enquête et recueille peu à peu les indices qui vont l'amener à découvrir ce qui s'est passé ce jour-là à "Bingo crépuscule".

Cette fois, c'est en Belgique nous vous emmenons, en août 1914. L'invasion allemande réduit la Belgique "libre" à une petite bande de terre le long de l'Yser. Le roi Albert s'y est retranché avec son armée et quelques téméraires dont son épouse la Reine Elisabeth qui soigne et secoure les soldats et les civils au feu de l'ennemi. La Suisse romande est particulièrement affectée par le sort de la Belgique. Mary Widmer Curtat décide alors de tenter de sauver des civils belges du marasme de la Grande Guerre. Grâce à l'aide de la Reine Elisabeth et d'une infirmière écossaise Miss Georgina Fyfe, elle parviendra à mettre à l'abri en Suisse quelques 5000 belges dont une majorité d'enfants. Ce film veut mettre en lumière l'histoire de ces trois femmes aux destins exceptionnels, d'origines et de statuts sociaux différents, qui se sont vouées corps et âme à la protection des civils belges. Il parle aussi de la puissance de l'engagement, de l'importance des luttes personnelles mais il nous pousse aussi à réfléchir sur notre politique actuelle d'accueil des réfugiés...