"Une si longue nuit" : découvrez le dénouement de la série événement avec Mathilde Seigner et Jean-Pierre Darroussin

Que raconte Une si longue nuit ? Sami, 19 ans, sage étudiant, pique le taxi de son père pour partir en soirée. Alors qu'il est en route, une jeune femme, Gloria, fait irruption dans la voiture. Ils vont chez elle, et tout s'enchaîne. Alcool. Drogues. Sexe. Sami s'effondre. Lorsqu'il reprend conscience, Gloria est morte. Sami est arrêté. C'est Jeff, flic au bord de la retraite, qui hérite de l'affaire. Lorsque Sami doit prendre un avocat, il désigne Isabelle, spécialiste des petits délits minables. Sami est-il coupable? Innocent? Entre le flic et l'avocate, vieux ennemis intimes, l'affrontement commence.

La série thriller événement avec Mathilde Seigner et Jean-Pierre Darroussin se termine déjà cette semaine.

Le dénouement de la série

Dans les deux derniers épisodes, le procès aux Assises commence. Mais Sami a sombré. Drogué, tatoué, crâne rasé, il ressemble à tout sauf à un innocent. Et si Isabelle et Leïla parviennent à remporter l'adhésion des jurés le premier jour, la comparution de Sami le deuxième jour tourne à la catastrophe. Tout semble perdu. A 2 jours de la fin du procès, Jeff a des scrupules : et si Isabelle avait raison ? Et si Sami était innocent ? Il finit par aller fouiller dans le passé de Gloria. Et ce qu'il trouve dépasse l'entendement.

