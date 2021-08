Une série documentaire à voir sur la Une et sur la Trois : Des châteaux et des hommes

En Belgique, les châteaux constituent un patrimoine culturel particulièrement riche. La série documentaire valorise cette richesse en soulignant le regard porté par différents acteurs sur ces demeures historiques. Qu’il s’agisse d’artisans, d’archivistes, d’historiens, de jardiniers, de restaurateurs, d’architectes… Sans oublier les propriétaires, toutes générations confondues.

Témoins de siècles d’Histoire, les châteaux révèlent et mettent en évidence les savoir-faire et la passion de toutes ces femmes et de tous ces hommes qui se sont battus et se battent encore pour sauvegarder et maintenir ce patrimoine vivant afin de le transmettre aux générations futures. Souligner ces regards est aussi l’occasion de réveiller une mémoire collective : celle d’une fierté, d’un savoir-faire ancestral, d’une volonté de transmission mais aussi de combats, de rires et de larmes partagés au fil du temps. La collection permettra également de découvrir l’évolution de notre société et la façon dont ces châteaux se confrontent à la modernité. Pour chaque épisode, des vues aériennes (filmée avec un drone) permettent de découvrir les lieux de façon inédite. Des reconstitutions 3D soulignent également les propos des spécialistes et nous permettent de retracer l’évolution de ces demeures mais aussi l’influence du temps et des modes à travers les siècles. Les propriétaires et les meilleurs experts dévoilent les secrets du passé et des siècles d’Histoire de châteaux d’exception.

Une série documentaire réalisée par Janick Cardiec, coproduite par la RTBF à voir à partir du mardi 10 août à 22h00 sur la Une. rediffusions le dimanche 15/08 à 14h30. Et sur la Trois le lundi 16 août à 20h35.