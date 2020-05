Une heure de tranquillité, c'est tout ce que demande Christian Clavier

Interprété au théâtre par Fabrice Luchini, le rôle de ce féru de jazz revient au cinéma à Christian Clavier, car Luchini estimait avoir fait le tour du personnage. Le réalisateur Patrice Leconte a tout de suite pensé à son vieux copain Clavier avec qui il n'avait plus travaillé depuis "Les Bronzés 3, amis pour la vie", en 2005. Au casting, on trouve aussi notre compatriote Stéphane De Groodt, et un trio d'actrices au top: Carole Bouquet, Rossy de Palma et Valérie Bonneton.

Le réalisateur a décidé d'adapter la pièce de Florian Zeller car, se considérant lui-même comme un hyperactif, il rêvait en secret de pouvoir se "poser" calmement comme cherche à le faire Michel dans le film pour écouter le nouvel album qu'il vient de s'acheter. Leconte confie :

"Hyperactif depuis tant et tant d’années et faisant délibérément un tourbillon de chacune de mes journées, j’aspire à me poser : ne rien faire durant une heure ; prendre le temps de rêvasser, fumer une cigarette et regarder passer les nuages."

Christian Clavier, quant à lui, explique à propos de son personnage qu'il nous ressemble et, qu'en même temps, on n'a pas envie d'être comme lui:

" J'ai travaillé dans ce sens. J'essaie de ne jamais édulcorer les sentiments que peut avoir le personnage dans les différentes situations qu'il traverse" dit-il.