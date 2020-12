"Une étoile est née": une étoile, quatre générations

Si cette partie reste similaire dans les quatre versions du film, chaque actrice apporte sa personnalité, rendant le film unique et inscrit dans sa propre époque. La première version de 1937 avec Esther Victoria Blodgett servit principalement de modèle pour les suivants. La deuxième version de 1954 marqua cependant l’apothéose de la riche carrière de Judy Garland qui rafla le Golden Globe et le BAFTA de la Meilleure actrice, et qui eut d’ailleurs une brève liaison durant le tournage avec l’acteur principal James Mason ! La troisième version de 1974 caste quant à elle la grande chanteuse et actrice Barbra Streisand. Enfin, la version 2018 avec Lady Gaga et Bradley Cooper est sans doute la plus riche, d’une part par l’intensité de la relation qui lie les deux personnages ainsi que par la musique qui entoure le film, avec un album éponyme comprenant majoritairement les titres interprétés par les deux acteurs dans le long-métrage. Cependant, il est à noter que chaque version du film tire parti des versions précédentes, et que chacune d’entre elles est un film musical qui représente un produit de l’époque à laquelle il a été réalisé.