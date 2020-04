"Un homme meilleur", la confrontation d'une femme avec son ex-conjoint violent

Pendant deux ans Attiya Khan a formé un couple avec Steve où elle a connu la violence conjugale quotidienne. Vingt ans plus tard, elle voit la possibilité d’obtenir des réponses à ses questions et décide de le confronter.

Un documentaire bouleversant à voir en exclusivité sur Auvio.

Le film s’ouvre sur le souvenir heureux de la rencontre entre Attiya et Steve. Elle avait 16 ans et lui 18 ans, très vite ils ont habité ensemble et presque aussitôt l’enfer a débuté, pendant deux ans elle a subi la violence quotidienne de son compagnon.

Un film rare qui dépeint les interactions entre Attiya et Steve une vingtaine d’années après la fin de leur relation. Les deux s’engagent dans une série de conversations, certaines menées en présence d’un thérapeute, que l’on voit également lors de séances individuelles avec Steve. Des entretiens où il est troublant d’observer à quel point la mémoire est sélective, il ne se souvient pas, elle ne parvient pas à oublier.

Attiya Khan, aujourd’hui heureuse en ménage avec un mari aimant et solidaire, fait preuve d’une force d’âme et d’un courage remarquable tout au long des rencontres. Mais leur nature profondément bouleversante fait parfois irruption. Lorsqu’elle et Steve regardent leur vieil immeuble, Attiya Khan vomit presque en se rappelant qu’aucun de leurs voisins n’a essayé d’intervenir.

Les descriptions que fait Attiya Khan de ses abus s’avèrent difficiles à entendre. Elle évoque des scènes de violences inouïes et fait part de l’époque où Steve l’étranglait régulièrement jusqu’à ce qu’elle perde conscience. Il avait littéralement sa vie entre ses mains.

Un film nécessaire à l’heure des débats sur la violence conjugale. Il met la lumière sur la responsabilité de l’abuseur face à ses actes et face à sa victime, ainsi que les défis rencontrés dans la lutte contre la violence faite aux femmes.