Typh Barrow en visite et en concert surprise dans l'hôpital du MontLégia pour remercier le personnel soignant

Les artistes aussi leur ont rendu hommage, déjà pendant le confinement, mais encore le jour de la Fête nationale où Ozark Henry , Daan , Salvatore Adamo , Alice on the Roof , Henri PFR , Selah Sue , Black Wave se sont tous produits dans des lieux historiques de la Belgique devant les héros du confinement et de la lutte contre le coronavirus : personnel soignant, de sécurité, des transports, des grandes surfaces,...

Dans le cadre de l'émission 21 juillet, tous ensemble ! sur la Une , la RTBF met le personnel soignant à l'honneur. En Belgique, médecins, infirmiers et infirmières, urgentistes ou autre personnel médical et d'entretien ont été sur le front pendant de nombreuses semaines lors de l'épidémie de covid-19.

La Fête nationale belge de 2020 est plus que jamais dédiée au personnel soignant qui a combattu le coronavirus durant plusieurs mois. Pour 21 juillet, tous ensemble ! Typh Barrow s'est rendue dans la nouvelle clinique du MontLégia pour remercier une fois de plus ces hommes et femmes qui ont servi leur patrie.

Typh Barrow tenait de son côté à rendre visite à un établissement hospitalier pour remercier tous ces hommes et femmes. Elle s'est rendue au MontLégia, qui a ouvert en pleine épidémie pour faire face à l'afflux de patients atteints du covid-19, 15 jours avant la date prévue de son inauguration.

La chanteuse belge a livré au personnel soignant de l'hôpital liégeois un concert intimiste surprise avant de s'entretenir longuement avec ces héros de la crise sanitaire. Typh Barrow confie avoir été très émue de cette rencontre.

Elle a ensuite offert un second concert pour le personnel soignant et d'entretien du MontLégia en interprétant notamment son titre Aloha en piano-voix, extrait de son second album du même nom.

"Cela a été une journée et des rencontres bouleversantes et très très riches. Je n'en suis pas sortie indemne" a ensuite commenté Typh dans l'émission 21 juillet, tous ensemble ! "Je suis hyper reconnaissante qu'ils m'aient accueillie ainsi, et qu'ils aient accepté de répondre à toutes les questions que je me posais devant mon écran de télévision. Ce sera un moment qui restera gravé chez moi".

Ce concert devant un public réduit était le premier pour la chanteuse depuis des mois, une expérience doublement importante pour Typh : "Cela a d'autant plus une symbolique particulière que la première fois que je redonnais un concert post-confinement c'était devant tout ce personnel hospitalier. Cela avait une saveur particulière".