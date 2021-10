Tupac, sa vie, son héritage : un documentaire exclusif à voir sur Auvio

Extrait de Celebrity Legacies - Tupac (1/1) - 12/10/2021 Le célèbre rappeur des années 90 était un talent prolifique et une triple menace : il jouait, chantait et avait des démêlés avec la justice. Lorsqu'il est mort dans une fusillade en voiture à seulement 25 ans, il a laissé un héritage que l'on retrouve chez tous les rappeurs qui ont grandi dans les années 90 et une dette de 5 millions de dollars à ses héritiers. Il a également laissé des heures de musique non publiée et une liste de procès plus longue que le palmarès d'un gangster.