"Total Recall" : Le film culte de Paul Verhoeven est-il ringard ?

En réponse à cette déclaration, le réalisateur du film original, Paul Verhoeven, n’a pas mâché ses mots pour montrer son mécontentement sur cette reprise. Lors d’une rencontre avec un public passionné de science-fiction il s’est exprimé à ce sujet : “Grâce à la présence d’Arnold, le film prenait un ton un peu plus léger, et je trouve que c’est un élément important dans les histoires de Philip K. Dick. Si on l’avait fait trop sérieusement, je ne suis pas sûr que ça aurait marché. Pas à ce moment-là. Ceci dit, à notre époque non plus ça ne marche pas. Je me permets de dire ça car les producteurs du remake ont dit que mon film était 'ringard' ou quelque chose comme ça. Colin Farrell l’a qualifié en interview de 'film kitsch'. Alors j’ai bien le droit de dire que le leur est mauvais".