Tom Cruise : la star, sa vie privée et son rôle dans l’Église de Scientologie.

La série Hollywood’s Stories se penche sur le cas d’une des plus grandes stars mondiales du cinéma : Tom Cruise. Comment a-t-il évolué au fil de sa carrière et comment la Scientologie a influencé son parcours ? Ce documentaire retrace l'ascension fulgurante depuis "Top Gun" et essaie d’éclaircir les rumeurs sur sa vie privée. Qui est véritablement Tom Cruise ? C’est ce que cet épisode tente de dévoiler.

Tout au long de ce documentaire, Rhonda Richford, journaliste pour le Hollywood Reporter, apporte quelques clefs du parcours du comédien. De "Rain Man" à "La guerre des mondes" sans oublier la franchise "Mission Impossible", Tom Cruise a déjà une longue carrière derrière lui. Pourtant, le célèbre comédien cache une vie remplie de mystères. Le documentaire vous permet de les découvrir.

L’acteur et la spiritualité

Il est né en 1962, dans une famille très religieuse, d’une maman comédienne et d’un père électricien plutôt violent. Il a grandi dans une certaine pauvreté, voyageant aux quatre coins des États-Unis, et même au Canada. Passionné de spiritualité, avant d’enrôler sa carrière de comédien, Tom Cruise était sur le point de devenir prêtre. Mais plutôt que de choisir cette voie, il devient acteur et enchaîne les productions à gros budgets qui seront, pour la plupart des succès au Box-Office américain. Côté privé, il aligne aussi un bon nombre de mariages et divorces qui vont alimenter les rumeurs.

Une vie amoureuse tumultueuse

Par exemple, pourquoi a-t-il divorcé de Nicole Kidman après dix ans d’une union très médiatisée ? Des doutes planent déjà sur l’influence de l’Église de Scientologie. Cela reste une énigme. Et pour quelles raisons s’est-il marié à Katy Holmes ? Est-ce que l’Église de Scientologie a joué un rôle dans cette union et aurait organisé un casting dans le but de trouver la compagne idéale ? La rumeur court.

Tom Cruise et l’Église de Scientologie, une union sacrée

Tom Cruise et ses aventures amoureuses, ont fait qu’il s’est de plus en plus rapproché de la secte. D’après certaines sources, il est devenu le numéro deux du mouvement. Il finit même par s’installer en Floride, à deux pas de la maison mère. Est-ce une pure coïncidence ? On lui reproche ses apparitions controversées pour défendre les principes de l’Église de Scientologie. Serait-ce la raison pour laquelle il n’aurait reçu dans toute sa carrière qu’un seul Oscar, après avoir été maintes fois nommé ? Ici aussi, est-ce dû uniquement au hasard ? Malgré toutes ces interrogations, le comédien proche des soixante ans, poursuit d’une part son parcours pour le plus grand bonheur de ses fans. Et d’autre part, il continue à préserver au maximum sa vie privée, au plus grand désarroi des tabloïds à sensation. Une fois encore, grâce à cette série documentaire, on découvre qu’Hollywood est composée entre autres de stars ou de producteurs, qui ont bien des choses à cacher. La vérité n’est jamais loin et parfois certains scandales éclatent au grand jour.

