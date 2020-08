Tipik, nouveau média digital, TV et radio dès le 7 septembre

Pour la première fois de son histoire, la RTBF combine la radio, la TV et le digital dans un seul et même média. La radio Pure et la chaîne TV La Deux intègrent ce projet, avec un nouveau nom, un nouveau look, mais aussi et surtout, de nouvelles émissions. Certaines émissions de Pure et La Deux seront présentes, mais avec des nouveautés et de nouvelles grilles. Son petit nom : Tipik. Un média qui s’adresse en priorité aux millénials alias la génération Y.

Des nouvelles émissions à la pelle

En radio, une nouvelle matinale verra le jour : Le Réveil de Djé vous réveillera tous les matins avec énergie et bonne humeur. En début de soirée, le duo Sélim & Malou vous accompagnera sur le retour du boulot. Le dimanche soir, une émission spéciale sera tenue par Loxley, un membre du groupe L’Or Du Commun. En fier héritage de Pure, la musique restera toujours au centre de la radio, grâce à une playlist actuelle avec les sons du moment, des découvertes et des morceaux qui fleurent bon la nostalgie des années 90 et 2000.

En TV, une nouvelle grille verra le jour également. Les rendez-vous incontournables de La Deux restent présents, comme La Tribune, Le Grand Cactus ou Vews, en version reliftée. Chaque jour un programme différent vous accueillera à 20h, avec notamment Stress en Cuisine une émission culinaire complètement décalée présentée par Béné ; Culture Club présenté par Cécile Djunga, où la culture cool et l’humour ne font qu’un ; et L’Internet Show, présenté par Malou, qui décryptera le meilleur et le pire du web chaque semaine. Deux autres émissions verront également le jour : The Love Experiment, l’anti-Tinder par excellence, avec une ambiance intime et un curieux test psychologique et L’Escape Show, animé par Cathy Immelen et Ivan, qui mettra les nerfs de nos invités à rude épreuve. Ils auront une heure pour sortir d’une escape room aussi déjantée que drôle.

Le digital comme colonne vertébrale. Les sites, les réseaux sociaux et Auvio auront la part belle dans la vie de Tipik. Une page unique par réseau social, où vous pourrez retrouver le meilleur de nos contenus radio et TV, mais aussi du contenu spécifique pensé pour Facebook, Instagram et YouTube tels Le Vlog de Béné (on y verra Bénédicte Deprez au quotidien, s’incruster, dans un clip, mixer à un mariage…), Tipik décrypte (décryptage de phénomènes musicaux par Marie Frankinet) ou encore Fais-le avec les astuces et tutos déco, pratiques, cosmétiques et bricolages d’Amandine Kartz. Un site unique accueillera également l’ensemble de l’offre et des articles pop culture et lifestyle. Auvio aussi aura droit à du contenu exclusif, en plus d’accueillir les émissions TV et radio.

Vous pouvez en voir déjà un peu plus ici.

Tipik, partout, tout le temps, à partir du 7 septembre. Keep it pop !