"The doors" : un biopic sur Jim Morrison peint par le fan inconditionnel Oliver Stone

La Deux vous propose de revoir le film biopic “The Doors” sur l’ascension de Jim Morrison jusqu’au sommet de la gloire, et à travers lui, l’histoire d’un des plus célèbres groupes de rock de tous les temps : les Doors.

Ce drame nous plonge fin des années 60 où la musique psychédélique et la poésie de Morrison connaissent un réel succès. Morrison goûte à la drogue et à l’alcool, et est condamné à la prison. Réfugié à Paris, on le retrouvera mort dans des circonstances mystérieuses en 1971…